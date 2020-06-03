При погромах в Миссури убили начальника городской полиции

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Погибший офицер, вероятно, пытался остановить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.

Погромщики застрелили 2 июня начальника полиции города Молин-Эйкерс (штат Миссури, США) 77-летнего Дэвида Дорна, сообщил телеканал ABC.

После гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты и беспорядки. Полиция задержала почти 10 тысяч участников протестов с момента их начала. Армия не помогает полиции, но находится в повышенной боевой готовности.
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Тэги: США убийство полицейского Персона: Джордж Флойд

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