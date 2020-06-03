В доме задержанного Сергея Тихановского идет обыск

Об этом сообщают его соратники в «Твиттере» на странице «Страна для жизни».

«У Сергея в доме производится обыск, 8 машин приехало на обыск, 2 без номеров», — говорится в сообщении. Кроме того, студию Тихановского в Гомеле «тоже взломали и обыскали».

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участимем сотрудников милиции, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности».