ДТП на площади Бангалор — водителю стало плохо, повреждения получили четыре авто
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Крупное ДТП случилось вечером 3 июня в Минске на площади Бангалор, где организовано круговое движение.
По предварительной информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водителю легковой «Тойоты» стало плохо. Машина выехала за пределы проезжей части и оказалась на газоне центрального круга.
Механические повреждения получили четыре автомобиля — кроме «Тойоты» это «КИА» службы Яндекс.Такси, а также легковые «Рено» и «Мерседес». «Рено» также вылетела в центральный круг.
Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.