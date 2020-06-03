ДТП на площади Бангалор — водителю стало плохо, повреждения получили четыре авто

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Крупное ДТП случилось вечером 3 июня в Минске на площади Бангалор, где организовано круговое движение.

По предварительной информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водителю легковой «Тойоты» стало плохо. Машина выехала за пределы проезжей части и оказалась на газоне центрального круга.

Механические повреждения получили четыре автомобиля — кроме «Тойоты» это «КИА» службы Яндекс.Такси, а также легковые «Рено» и «Мерседес». «Рено» также вылетела в центральный круг.

Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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Тэги: ДТП площадь Бангалор Город: Минск

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