США, ЕС и Великобритания совместно выступили с заявлением по выборам в Беларуси

Белорусские власти должны принять необходимые меры для «проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод».

Об этом говорится в совместном заявлении представительства Евросоюза, а также посольств Великобритании и США в Беларуси, сообщает БелаПАН .

«Являясь друзьями белорусского народа и сторонниками суверенитета и независимости Беларуси, мы приветствуем прогресс, достигнутый в наших отношениях за последние несколько лет, — говорится в распространенном 3 июня заявлении. — Мы видели много позитивных изменений в сотрудничестве между нашими странами и Беларусью: подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС и удвоение им объема финансовой поддержки; решение возобновить отношения с Соединенными Штатами на уровне послов, визит госсекретаря США в Минск и поставка первой партии американской нефти; расширение политического диалога с ЕС и его государствами-членами на двусторонней основе (что выразилось, например, в визитах на уровне президента или премьер-министра в страны — члены ЕС) или в рамках Восточного партнерства; торговый диалог с Великобританией; открытие возможностей для получения кредитов ЕИБ и ЕБРР. Мы вновь подтверждаем свою решимость продолжать это позитивное взаимодействие с Беларусью на основе общих ценностей».

«В связи с тем, что Беларусь начинает процесс избрания своего президента, мы призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод, — подчеркивается в документе. — Мы ожидаем, что Беларусь своевременно направит официальное приглашение наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, и призываем белорусские власти на деле продемонстрировать готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций предыдущих отчетов БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами».

В заявлении отмечается, что процесс регистрации кандидатов должен быть справедливым и прозрачным, «никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны препятствовать потенциальным кандидатам проходить процедуру регистрации».

Кроме того, «подлинно плюралистический состав избирательных комиссий является ключевым условием для укрепления доверия к избирательным органам».

«Свобода СМИ и право на мирные собрания совершенно необходимы для обеспечения легитимности выборов, — подчеркивается в документе. — Журналисты должны иметь возможность сообщать информацию свободно и беспрепятственно. Гражданам должно быть позволено мирно выражать свое мнение. Вот почему мы также обеспокоены недавними задержаниями участников мирных акций протеста и арестами журналистов».

Белорусским властям напомнили: «Наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для обеспечения уважения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Беларуси. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, не подвергшиеся злонамеренному влиянию извне и проведенные с соблюдением фундаментальных свобод, будут способствовать демократическому развитию Беларуси, укрепят ее суверенитет и независимость и подготовят почву для более активного сотрудничества с нашими странами и для экономического благосостояния белорусского народа».