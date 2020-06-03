Бабарико: то, что происходит с Тихановским, ни разу не законно

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То, что происходит сейчас с видеоблогером Сергеем Тихановским, «ни разу не законно и провокационно», заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико на встрече с членами своей инициативной группы в Гомеле 3 июня.

«Гомель родил таких людей, как создатель ByCovid19 (волонтерская инициатива помощи врачам во время пандемии коронавируса COVID-19, один из инициаторов — гомельчанин Андрей Стрижак. — БелаПАН), и борца Сергея Тихановского. Я вижу, в Гомеле формируется гражданское общество», — сказал Бабарико.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным
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Тэги: президентские выборы-2020 дело Тихановского Персона: Виктор Бабарико Андрей Стрижак Сергей Тихановский

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