Бабарико: то, что происходит с Тихановским, ни разу не законно
То, что происходит сейчас с видеоблогером Сергеем Тихановским, «ни разу не законно и провокационно», заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико на встрече с членами своей инициативной группы в Гомеле 3 июня.
«Гомель родил таких людей, как создатель ByCovid19 (волонтерская инициатива помощи врачам во время пандемии коронавируса COVID-19, один из инициаторов — гомельчанин Андрей Стрижак. —
Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.