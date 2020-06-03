Лукашенко отправил правительство в отставку

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

Соответствующий указ подписан 3 июня, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее сегодня Лукашенко провел совещание по вопросам нового состава правительства и заявил, что масштабных изменений не будет, так как они нежелательны ввиду текущего момента — кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.


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«Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — сказал Лукашенко.

«Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу», — добавил он.

Отправленный в отставку премьер-министр Сергей Румас занимал эту должность с 18 августа 2018 года. Он был девятым премьер-министром в истории независимой Беларуси.
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Тэги: правительство отставка правительства Персона: Александр Лукашенко Сергей Румас

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