Уникальная операция на трехстворчатом сердечном клапане проведена в РНПЦ детской хирургии

Белорусские детские кардиохирурги провели первую в мире операцию по протезированию трехстворчатого клапана с использованием современной малотравматичной методики эндоваскулярной хирургии.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, операция была проведена 13-летнему Александру Костке, который уже перенес четыре вмешательства на сердце.

«Пятое, которое провели врачи Республиканского научно-практического центра детской хирургии 20 мая, можно с полным основанием назвать уникальным не только для нашей страны, но и всего мира», — отмечается в сообщении.

Подросток прибыл в РНПЦ в тяжелейшем состоянии. Один из желудочков сердца мальчика был недоразвит с рождения и работал не в полную силу. Кроме того, из-за проблемы с митральным и трехстворчатым клапанами в раннем детстве мальчику провели шунтирование и спротезировали митральный клапан. Затем потребовалась повторная операция — установка протеза большего размера. Чуть позже в связи с осложнениями, которые часто встречаются при такой патологии, ребенку имплантировали искусственный водитель ритма. Через несколько лет в связи с истощением батареи его заменили.

К первой в мире подобной операции врачи готовились заранее, отметил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии РНПЦ Павел Черноглаз.

«В мировой кардиохирургии проводятся процедуры, во время которых ставится клапан в клапан. Но сложность заключалась в том, что у нашего маленького пациента клапан был родной, на котором ранее не проводились вмешательства. Следовательно, не было кольца, которое могло послужить основой для фиксации устройства. Еще одна особенность этого ребенка в том, что ему ранее был имплантирован механический протез митрального клапана», — сказал врач.

Искусственный биологический клапан сердца был успешно установлен в трехстворчатый клапан ребенка через небольшой катетер в бедренной вене, что позволило избежать открытой операции в условиях искусственного кровообращения.

Уже в операционной состояние ребенка значительно улучшилось. Спустя сутки наблюдения в палате интенсивной терапии подросток был переведен в обычное отделение. В настоящее время он дома.