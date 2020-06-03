Бабарико: большинство в правительстве — умные и компетентные люди

Претендент на пост президента Виктор Бабарико оставил бы работать 80% нынешнего правительства. Об этом Бабарико заявил, комментируя новость об отставке кабинета Сергея Румаса.

Вечером 3 июня Бабарико встречается в Гомеле с членами своей инициативной группы, сообщает БелаПАН .

По мнению претендента на пост президента, большинство в правительстве — «умные и компетентные люди».

«Я без фамилий, но очень надеюсь: если вдруг новый президент предъявит запрос на инициативность, а не на исполнительность, то нужно оставлять их работать, потому что они компетентны и показали это даже сейчас», — сказал Бабарико.

Он считает, что у членов правительства есть понимание того, что надо делать. «Для них не будет большим шоком, когда к ним придут и скажут: “Ребятки, то, что вы предлагали, мы внедряем”», — считает он.