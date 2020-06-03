Германия допустит Россию в G7 лишь после возврата Крыма Украине

В правительстве Германии высказались против возвращения России в G7, откуда она была исключена в 2014 году после аннексии полуострова.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW . «Российское руководство должно положить конец этой ситуации», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не будет включена в страны-члены G7.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.