Германия допустит Россию в G7 лишь после возврата Крыма Украине
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В правительстве Германии высказались против возвращения России в G7, откуда она была исключена в 2014 году после аннексии полуострова.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не будет включена в страны-члены G7.
Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.