«Юность» и «Неман» узнали первых соперников в хоккейной Лиге чемпионов

Вместо группового этапа команды сразу ждет стадия 1/16 финала. Первые матчи пройдут в октябре.

Минская «Юность» сыграет с чемпионом Чехии — хоккейным клубом «Тршинец». В прошлом году соперники встречались: минчане победили дома со счетом 2:0, но в гостях уступили — 2:7. В ЛЧ чешский клуб доходил до полуфинала.

Гродненский «Неман» сыграет с самым титулованным клубом турнира — шведской «Фрелундой». Эта команда выиграла четыре из шести розыгрышей Лиги чемпионов. Клубы друг с другом еще не встречались. В сезоне-2016/17 «Юность» победила соперников из Швеции дома со счетом 3:2, но на выезде крупно уступила — 0:5.