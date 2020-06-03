Бабарико сказал, как снизить зависимость от России

«Я к интеграции отношусь положительно, когда не затрагивается суверенитет и когда она строится на взаимовыгодных условиях», — заявил претендент на пост президента, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико на встрече с членами своей инициативной группы в Гомеле 3 июня.

«Мы слово "интеграция" понимаем в негативном ключе, потому что думаем о зависимости, — отметил Бабарико. — Вчера обсуждали мое высказывание о единой валюте (в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что ее введение возможно при экономической целесообразности. — ред.), и белорусы подумали о российском рубле. А почему не о белорусском?»

«Беларусь пока тесно связана с Россией. Я говорю — пока. За 10 лет мы явно не обойдемся без основного сырьевого поставщика и рынка сбыта… Если вдруг за 10 лет мы научимся хранить электроэнергию, <…> мы резко сократим потребление нефти, газа. То есть современные технологии позволяют нам избавиться от зависимости», — считает Бабарико.

Союзное государство он назвал «непростым вопросом». «Оно строится 20 лет — непонятно, что можно делать 20 лет? Может, надо на это по-другому посмотреть? Я вообще за глобализацию — искренне и честно», — заявил претендент.

По его мнению, реформирование системы должно проходить с учетом «нашей специфики и наших особенностей». «Следование примерам вслепую неправильно. Но всех уволить, разогнать? Я против любого резкого, революционного изменения. Дать правду о ситуации с ковидом, чтобы люди успокоились. <…> И принять меры по постковидному восстановлению экономики, включая 2021 год», — считает Бабарико.