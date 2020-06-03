Туристов в Грузию будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус

Туристы смогут путешествовать в Грузию только при наличии справки о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят… Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», — цитирует Гахарию apsny.ge .

Кроме того, туристические группы будут размещаться только в «зеленых зонах», которые будут определены Министерством здравоохранения Грузии после специальной проверки на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих температурный скрининг, безопасную организацию питания, транспортировку гостей и тому подобное.

В исключительных случаях туристы смогут сдать тест на COVID-19 в самой Грузии.