Туристов в Грузию будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус

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Туристы смогут путешествовать в Грузию только при наличии справки о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят… Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», — цитирует Гахарию apsny.ge.

Кроме того, туристические группы будут размещаться только в «зеленых зонах», которые будут определены Министерством здравоохранения Грузии после специальной проверки на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих температурный скрининг, безопасную организацию питания, транспортировку гостей и тому подобное.

В исключительных случаях туристы смогут сдать тест на COVID-19 в самой Грузии.
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Тэги: Беларусь-Грузия Грузия белорусские туристы Город: Батуми

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