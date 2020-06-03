ЦИК не видит оснований для вынесения предупреждения Лукашенко из-за его высказываний о женщинах

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Об этом говорится в ответе ЦИК на обращения граждан.

Фото: president.gov.by

В ЦИК «поступили многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Лукашенко А.Г., выдвигаемого кандидатом в президенты Республики Беларусь, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса Республики Беларусь».

ЦИК «разъясняет, что статья 47 Избирательного кодекса, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в президенты Республики Беларусь, поскольку в ней предусмотрены требования к агитационной деятельности кандидатов в президенты после их регистрации». «Понятия преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит», — отмечается в ответе.

«Таким образом, — делает вывод ЦИК, — правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется».

29 мая на Минском тракторном заводе выдвинувшийся на шестой срок Лукашенко заявил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас <…> не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте — пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».
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Тэги: ЦИК женщины МТЗ Персона: Александр Лукашенко

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