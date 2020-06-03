«Пошли все к черту!» Саакашвили возмутился вопросом бизнесмена

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Назначенный на должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на вопрос о результатах его работы на новом посту.

Видеозапись онлайн-конференции опубликовал в «Фейсбуке» журналист Андрей Павловский.

«Опять вопрос: "А когда будут дела конкретные?" А когда у вас будут дела конкретные?.. Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол, назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" — заявил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая.
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Тэги: Украина Персона: Михаил Саакашвили

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