На даче матери Сергея Тихановского провели ночной обыск

Об этом сообщил БелаПАН друг арестованного Игорь с места событий.

«С 15 часов идет обыск. Уже три раза прошли осмотры всего полностью — дома, туалета, гаража, сарая. Три раза сменяли понятых. Составили три протокола осмотра. И понятые какие-то непонятные: оперативник берет свою сумку, вешает понятой на плечи и говорит: "Подержишь?" Это как вообще? Переворачивают все, осматривают детскую обувь, фильтры от автомобиля, аптечку, все бумажки, стаканчики, все полностью», — сказал Игорь.

По его словам, в обыске участвуют 13 человек: следователи, оперативники, приехало начальство из Гомеля. «Мы слышали, как только начальник какой-то приехал, он спросил: "Нашли запрещенные вещества?" Ну, вот, ищут, наверное», — отметил собеседник.

Он сообщил, что следователи изъяли папки с документами о предпринимательской деятельности Тихановского за 2003 и 2006 год (договоры, бухгалтерские отчеты). Также изъяты рации — «старые, примитивные». Их Тихановский в свое время использовал, когда снимал рекламные ролики. Нашли пневматический автомат — он тоже изъят.

По словам Игоря, мать Сергея Софья Ефремовна очень расстроена, у нее больное сердце. Скорее всего, утром обыск пройдет у нее дома в Гомеле.

Из постановления на обыск следует, что Тихановский — подозреваемый по уголовному делу по статье 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции).

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».