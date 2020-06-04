«Раскаиваюсь в своем поступке». Два жителя Могилева отозвали свои подписи за Лукашенко

По словам О. Гарбузовой и А. Никитёнка, в рабочее время 26 мая к ним заявились работники их общежития с требованием поставить подпись за выдвижение в качестве кандидата в президенты Александра Лукашенко.

По словам Гарбузовой, подписи собирала вахтер и заведующая общежитием. Женщина подписалась за Лукашенко, опасаясь, что ее могут выселить из жилища раньше положенного срока, сообщает правозащитный сайт «Весна».

«Мне пришлось подписаться. Я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу за счет того, что там ведутся ремонтные работы», — объясняет Гарбузова.

Она сожалеет о своем поступке и решила отозвать свою подпись за Лукашенко, поскольку «вся семья хочет жить в цивилизованной и нормальной стране, в которой власть не имеет права угнетать свой народ».

Похожая ситуация возникла у другого жильца общежития — Алексея Никитёнка.

«…Пришла вахтер и требовала поставить подпись за А.Г. Лукашенко. В вынужденном образе я должен [был] подписаться. Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за данного кандидата», — объяснился мужчина.

Свои заявления могилевчане направили в комиссию по выборам президента Ленинского района Могилева.