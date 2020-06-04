В Мексике обнаружили самое большое и древнее сооружение майя

Огромную искусственную платформу удалось найти с помощью лидара. Технология позволяет получить информацию о скрытых под поверхностью объектах.

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В Мексике обнаружили самое раннее и самое большое из известных монументальное сооружение цивилизации майя, сообщил журнал Nature .

Археологи полагали, что цивилизация майя развивалась постепенно — сначала в 1000-350 годах до нашей эры появились небольшие деревни, потом люди стали использовать керамику и научились выращивать кукурузу. Однако недавняя находка на искусственном плато Сейбаль в Гватемале, датируемая 950 годом до нашей эры, поставила эту модель под сомнение.

Теперь американские археологи из Аризонского университета нашли в мексиканском муниципалитете Табаско скрытый под землей огромный памятник того же раннего периода. Ученые обнаружили искусственную платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад, приподнятую на 10–15 метров. От платформы отходят девять широких дорог.

Как отметил руководитель исследования, профессор Такеши Иномата из Школы антропологии Аризонского университета, ранее этот участок не был известен, потому что он огромный, плоский и выглядел как природный ландшафт. «Но с лидаром стало видно, что это хорошо спланированное сооружение», — указал он.

Затем ученые провели раскопки и обнаружили 69 образцов, пригодных для радиоуглеродного датирования. Его результаты показали, что комплекс был построен между 1000 и 800 годами до нашей эры, что делает его старейшим монументальным сооружением культуры майя, а также самым крупным.