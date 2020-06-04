Видеофакт. SpaceX вывела на орбиту очередные 60 спутников для глобального интернета

Мини-спутники должны создать полномасштабную сеть, которая обеспечит широкополосной интернет в любом уголке планеты.

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг, 4 июня, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередные 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик Илона Маска SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал. Через 15 минут после старта группа спутников, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту.

С мая 2019 года это уже восьмой вывод на орбиту группы спутников Starlink. Последний состоялся 23 апреля. На данный момент орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. SpaceX планирует запуск 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети.