В Минске россиянина приговорили к 16 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего иностранца, который в составе организованной группы занимался незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что обвиняемый не позднее марта 2018 года вступил в состав организованной группы, которая посредством нескольких интернет-магазинов занималась незаконным оборотом наркотиков на территории России и Беларуси. Один из участников этой группы — 35-летний россиянин — уже осужден судом Первомайского района города Витебска, передает агентство «Минск-Новости» .

На протяжении полутора лет с целью сбыта они незаконно приобретали на территории России запрещенные вещества в большом ассортименте и в крупных размерах, перемещали их на территорию Беларуси, где организовывали тайники, а в последующем посредством интернет-ресурса сбывали потребителям.

При осмотре арендованной обвиняемым квартиры обнаружено и изъято 225 свертков, а при его личном обыске — еще 25 с различными психотропными веществами и наркотическими средствами, в том числе и особо опасными. Также были изъяты запрещенные вещества в тайниках, сделанных участниками организованной группы на территориях Гомельской, Витебской и Минской областей. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более килограмма зелья.

Иностранец вину признавал в полном объеме, указывал об участии в незаконным обороте наркотиков в составе организованной группы, сообщил логин и пароль учетной записи на интернет-ресурсе. Однако в ходе судебного разбирательства он изменил свои показания, отрицая совершение преступлений в составе организованной группы. Но государственный обвинитель доказал его причастность к совершению всех инкриминируемых ему преступлений и просил признать мужчину виновным по всем статьям предъявленного обвинения.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом в размере 300 базовых величин (8 100 рублей) с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.