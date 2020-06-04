При обыске на даче Тихановского нашли 900 тысяч долларов

В дачном доме у оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который является руководителем инициативной группы по выдвижению супруги Светланы кандидатом в президенты, во время третьего обыска нашли 900 тысяч долларов.

«В доме Сергея Тихановского во время третьего обыска нашли 900 000 долларов. При первых обысках этих денег не нашли, видно бригады следователей были неопытными. Но конечно приехала опытная, под утро, и оп-ля!», — написал в «Фейсбуке» пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов. По его словам, деньги не были спрятаны в тайниках.

Обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было. 3 июня обыск прошел в офисе блогера в Гомеле. Обыск на даче Тихановского длится до сих пор.