В Мозыре задержали блогера Александра Цуканова

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Автор ютьюб-канала «Мозырь для жизни» только 2 июня освободился после отбытия 25 суток ареста за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским в райцентре 3 мая.

Также в Мозыре задержан друг Цуканова Денис (фамилия выясняется), который приходил поддержать Александра на суде и встречал его во время освобождения из ИВС, передает spring96.org.

Также в деревне Прудок Мозырского района ночью 4 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в хозяйстве фермера Александра Сираша, где Сергей Тихановский записывал шуточное «Интервью прикорытников».

По информации правозащитников, большая группа сотрудники милиции ворвалась к Сирашу в дом ночью.

С начала мая по всей стране было задержано более 200 человек, которые участвовали или наблюдали за политическими и экологическими акциями протеста.
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Тэги: Мозырь для жизни задержания обыск Персона: Александр Цуканов Александр Сираш Город: Мозырь

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