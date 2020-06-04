В Мозыре задержали блогера Александра Цуканова

Автор ютьюб-канала «Мозырь для жизни» только 2 июня освободился после отбытия 25 суток ареста за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским в райцентре 3 мая.

Также в Мозыре задержан друг Цуканова Денис (фамилия выясняется), который приходил поддержать Александра на суде и встречал его во время освобождения из ИВС, передает spring96.org .

Также в деревне Прудок Мозырского района ночью 4 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в хозяйстве фермера Александра Сираша, где Сергей Тихановский записывал шуточное «Интервью прикорытников».

По информации правозащитников, большая группа сотрудники милиции ворвалась к Сирашу в дом ночью.

С начала мая по всей стране было задержано более 200 человек, которые участвовали или наблюдали за политическими и экологическими акциями протеста.