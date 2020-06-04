МВД опубликовало видео с обыска у Тихановского

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Во время ночного обыска в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского, нашли 900 тысяч долларов.

По сообщению пресс-службы МВД, с санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены «радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов».

Судя по закадровому голосу, мать Тихановского признала, что деньги не подброшены: «Деньги мои. И сын зарабатывал, и я зарабатывала».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 дело Тихановского Персона: Сергей Тихановский Город: Гомель

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