МВД опубликовало видео с обыска у Тихановского

Во время ночного обыска в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского, нашли 900 тысяч долларов.

По сообщению пресс-службы МВД, с санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены «радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов».

Судя по закадровому голосу, мать Тихановского признала, что деньги не подброшены: «Деньги мои. И сын зарабатывал, и я зарабатывала».