Из всех претендентов на пост президента больше всего денег собрал Бабарико

На 3 июня на расчетные счета избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты, поступило 189 103 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

Максимальная сумма у Виктора Бабарико — 155 081 рубль, из которых 41 863,17 рубля уже израсходовано. Минимальная — у Андрея Дмитриева (2 рубля).

В избирательном фонде Валерия Цепкало 29 530 рублей (израсходовано 24 236,05 рубля), Анны Канопацкой — 4 тыс. (3044 рубля), Александра Таболича — 40 рублей, Светланы Тихановской — 450 рублей.

Счет открыл также Сергей Черечень. На нем, по данным ЦИК, пока нет средств.

Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тысяч базовых величин — на сегодня это 243 тысячи рублей.