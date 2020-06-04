Большой кадровый день у Лукашенко: кого и куда назначили

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4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко внес существенные кадровые изменения в состав правительства, указ об отставке которого был подписан накануне.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Так, премьер-министром Беларуси вместо Сергея Румаса назначен Роман Головченко, до этого занимавший должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Госкомвоенпром вместо Головченко возглавил Дмитрий Пантус — бывший заместитель главы комитета.

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель — бывший заместитель председателя Комитета госбезопасности.

Первым заместителем премьер-министра стал Николай Снопков — бывший посол Беларуси в Китае.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого заместителя премьер-министра, назначен заместителем главы Администрации президента.

В свою очередь Валерий Бельский, который работал в этой должности, переходит на пост помощника президента Беларуси по вопросам экономики и контроля за банковской сферой.

Заместителем премьер-министра назначен Александр Субботин — бывший министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович, ранее занимавший должность заместителя председателя Могилевского облисполкома по вопросам экономики и энергетики.

Министром информации стал Игорь Луцкий — бывший генеральный директор телеканала СТВ.

Министром промышленности назначен Петр Пархомчик —  бывший генеральный директор Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Министром финансов назначен Юрий Селиверстов — бывший первый замминистра. Он сменил Максима Ермоловича, которого планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Государственный комитет по имуществу возглавил Дмитрий Матусевич — бывший заместитель министра экономики.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель — бывший заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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