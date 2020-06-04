Лукашенко: те, кто не попадет в новое правительство, без работы не останутся — они не враги

Те, кто не будет включен в состав нового правительства, без работы не останутся, заявил Александр Лукашенко 4 июня на совещании о новом составе Совета министров.

Фото: president.gov.by

«Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам официального лидера, он заранее предупредил о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного.

Лукашенко заявил, что не имеет претензий к работе Сергея Румаса и обсуждал с премьером его отставку: «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать».

Глава государства отметил, что приветствует это стремление. «Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», — сказал он.

Как сообщалось, Лукашенко сегодня назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.