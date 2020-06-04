Лукашенко хочет, чтобы Дмитрий Крутой был экономическим фильтром в Администрации президента

На уровень президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения. Так охарактеризовал Александр Лукашенко главную задачу, которая будет стоять перед Дмитрием Крутым, который сегодня был назначен заместителем главы Администрации президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко хочет, чтобы из Крутого «получился хороший управленец и профессионал».

«И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике — и всё… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Дмитрий Крутой занимал должность первого вице-премьера. В экспертных кругах предполагали, что именно Крутой станет следующим главой правительства. Однако Лукашенко на эту должность назначил Романа Головченко — уже бывшего главу Госкомвоенпрома.