Лукашенко хочет, чтобы Дмитрий Крутой был экономическим фильтром в Администрации президента

/ Политика
Просмотров: 148

На уровень президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения. Так охарактеризовал Александр Лукашенко главную задачу, которая будет стоять перед Дмитрием Крутым, который сегодня был назначен заместителем главы Администрации президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко хочет, чтобы из Крутого «получился хороший управленец и профессионал».

«И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике — и всё… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Дмитрий Крутой занимал должность первого вице-премьера. В экспертных кругах предполагали, что именно Крутой станет следующим главой правительства. Однако Лукашенко на эту должность назначил Романа Головченко — уже бывшего главу Госкомвоенпрома.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Администрация президента кадровые назначения Персона: Дмитрий Крутой Александр Лукашенко Роман Головченко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко заменил серого кардинала белорусской экономики

Лукашенко заменил серого кардинала белорусской экономики

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста

Лукашенко признал «крышевание» почти тысячи приближенных

Лукашенко признал «крышевание» почти тысячи приближенных

Жилье, суды и пытки. На что белорусы жалуются в Администрацию президента

Жилье, суды и пытки. На что белорусы жалуются в Администрацию президента