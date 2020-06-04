В квартире под Речицей нашли тела женщины и ее 12-летнего сына

Ночью 4 июня в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына.

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По данным областного УСК, установлено, что смерть подростка носит криминальный характер. По предварительным выводам экспертов смерть женщины наступила в результате самоповешения. Для установления точных причин смерти матери и сына назначены судебно-медицинские экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела