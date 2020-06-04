В квартире под Речицей нашли тела женщины и ее 12-летнего сына

/ Происшествия
Просмотров: 10

Ночью 4 июня в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына.

Фото: СК

По данным областного УСК, установлено, что смерть подростка носит криминальный характер. По предварительным выводам экспертов смерть женщины наступила в результате самоповешения. Для установления точных причин смерти матери и сына назначены судебно-медицинские экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: самоубийство убийство ребенка Город: Речица

Другие материалы на эту тему:

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

«Меўся адказваць перад Лукашэнкам». Пад Шкловам павесіўся кіраўнік аграхолдынгу

«Меўся адказваць перад Лукашэнкам». Пад Шкловам павесіўся кіраўнік аграхолдынгу

В Могилеве за жестокое убийство 4-летней девочки судят сожителя матери

В Могилеве за жестокое убийство 4-летней девочки судят сожителя матери