«Прибежал ко мне и на коленях просился». Лукашенко сравнил Цепкало с хряком

На совещании по новому составу правительства Александр Лукашенко в очередной раз критично отозвался о своем бывшем помощнике Валерии Цепкало.

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«Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал ИТ-парк. Я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили такого знаменитого — до сих пор не говорит. Мы ждем, придет время — скажем. Второй раз до вранья дойти… На чьи ты деньги ведешь кампанию эту, дом продал? Даже если б и продал, этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаба содержать и вести эту кампанию. Но вы посмотрите как продал. Он же живет в этом доме. Он продал дом какой-то компании, она ему заплатила деньги и он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. Что тут непонятного.

И он, наглец, выходит такой чистый и пушистый, рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. А тебе я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне и на коленях просился? Мы же это не забыли. Я забыл — так Шейман всё расскажет. Он просто не понимает, что количество и качество поросят не только зависит от свиноматки, это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята. И то, немного», — приводит запись спича Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Посещая 29 мая МТЗ, Лукашенко сообщил о компромате на Цепкало. «Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — отметил тогда он.

Цепкало «подколол» его в ответ: «Это глупость просто, — отреагировал потенциальный кандидат в президенты. — Ну разве может обмануть человек, которому Илон Маск подарил "Теслу"?».