Лукашенко пообещал новому правительству «выдержать и победить»

Назначая 4 июня новый состав правительства, Александр Лукашенко призвал чиновников к «предельной мобилизации усилий».

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«Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов, и прежде всего правительства, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим».

Глава государства подчеркнул, что сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей: «Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути. Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: "Почему?", сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами, — и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера».

Он назвал правительство «экономическим штабом и центром выработки важнейших решений». «Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели — достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо: «Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос».

Однако экономический рост, отметил Лукашенко, должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса: «Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки».

Официальный лидер напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

Лукашенко сегодня назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.