Биржа: доллар вновь пошел вверх

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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, четвертого июня, завершились ростом доллара и евро.

Фото ru.freepik.com

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • евро — 2,6869 белорусского рубля (+0,0096 пункта);
  • доллар — 2,3976 белорусского рубля (+0,0091 пункта);
  • российский рубль — 3,4757 белорусского рубля за 100 российских (-0,0201 пункта).

Отметим, что сегодня мировые цены на нефть, от которых зависит курс рубля, немного сдали позиции.
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Тэги: валюта

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