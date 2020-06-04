Биржа: доллар вновь пошел вверх

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, четвертого июня, завершились ростом доллара и евро.

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Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

евро — 2,6869 белорусского рубля (+0,0096 пункта);

доллар — 2,3976 белорусского рубля (+0,0091 пункта);

российский рубль — 3,4757 белорусского рубля за 100 российских (-0,0201 пункта).

Отметим, что сегодня мировые цены на нефть, от которых зависит курс рубля, немного сдали позиции.