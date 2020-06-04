Уже больше суток длится обыск на даче у матери Сергея Тихановского

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Обыск на даче у матери блогера Сергея Тихановского длится уже сутки. У дома стоят сотрудники милиции, Следственного комитета, люди в гражданском.

Как сообщила БелаПАН Софья Тихановская, сейчас следователи переписывают и пересчитывают все найденные купюры.

Напомним, обыск начался в три часа дня 3 июня. Фактически он проводился три раза: прошли осмотры не только дома, но и туалета, гаража, сарая. Три раза сменяли понятых, составили три протокола осмотра.

Под утро было найдено 900 тысяч долларов. В комментарии «Радыё Свабода» Светлана Тихановская предположила, что деньги «могли подбросить».

«Я просто в шоке. Мы с хлеба на воду перебиваемся, а тут такие деньги! Думаю, их могли подбросить», — сказала Тихановская.
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Тэги: дело Тихановского обыск Персона: Сергей Тихановский Светлана Тихановская Софья Тихановская

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