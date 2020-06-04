Число умерших от COVID-19 продолжает расти — уже 253 жертвы

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 45.981, скончалось 253 человека, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 865, или на 1,9% (в предыдущие сутки был 861 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 21.162 пациента (+991 за сутки). Всего проведено 585.065 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 11.336.

Следует отметить, что Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.