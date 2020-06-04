Лукашенко заявил о каруселях на пикетах альтернативных кандидатов

Александр Лукашенко считает, что нового протестного движения в Беларуси нет. Об этом он заявил 4 июня, принимая кадровые решения по новому составу правительства.

«Поменьше вы смотрите в этих инстаграмах, “стограммах” или каких-то еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди, — цитирует главу государства телеграм-канал «Пул Первого». — Надо дать фотографии, сделанные с квадрокоптеров, и вы увидите другую картинку — это все одни и те же люди и количество их то же, что было».

«Не появилось нового протестного движения, — подчеркнул Лукашенко. — Да, появились недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бел-чырвона-белы и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси».

Очереди, в которых люди стоят, чтобы оставить подписи за претендентов в президенты Беларуси, Лукашенко назвал «малой и большой белорусской каруселью».

«То малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали. Даже достукались до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь», — сказал Лукашенко.

По его словам, большая карусель заключается в том, что одни и те же люди по воскресеньям оставляют подписи на площади у Комаровского рынка.