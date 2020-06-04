ЦИК не обнаружил нарушений при сборе подписей за Лукашенко

На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов 4 июня рассмотрено заявление претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико о нарушении законодательства о выборах.

Как заявил руководитель инициативной группы действующего президента Михаил Орда, что все факты, указанные в заявлении Бабарико, представлены от анонимных заявителей, а поэтому «не могут рассматриваться, поскольку нет установленного лица».

На вопрос Ермошиной, проводили ли среди членов группы проверку по указанным в обращении фактам, Орда ответил: «Мы очень внимательно смотрим за фактами, которые всплывают в интернете или поступают в группу. Оперативно рассматриваем каждый вопрос. И, как правило, видим, что это фейки. И мы видим специфику, и вот эти интернет-технологии вводят в заблуждение общественное мнение. И мы бы предложили законодателю, чтобы за эти фейки тоже несли ответственность те, кто это делает. Поскольку это вранье, и это непозволительно, когда идет такая важная политическая кампания в нашей стране».

Ермошина отметила, что «это, наверное, не очень возможно». «Более того, я уже дважды получила шантажную записку: сначала мне предлагали уплатить 12 тысяч долларов, сейчас уже ставка возросла до 25 тысяч, в противном случае разместят порочащие, фейковые сведения в отношении вашей группы и вашего претендента в кандидаты», — сказала она.

«Это люди, у которых, я считаю, не все нормально с совестью и порядочностью, — ответил Орда. — Сегодня если человек идет и себя выдвигает кандидатом, прежде всего у него должна быть личная внутренняя порядочность и политическая культура. Сегодня никто никому не мешает собирать подписи на предприятиях. Я не буду приводить цифры, сколько мы собрали, потому что это наше внутреннее дело, когда придет время, мы объявим, но более половины мы как раз собрали подписей по месту жительства. И то, что есть какие-то заявления, что основная работа у нас идет на предприятиях, — никто никому не мешает. У нас 90 тысяч юрлиц в стране, организаций и предприятий — иди и собирай. А сегодня начинают заявлять, что тебя притесняют, — это, знаете, делают из себя такого обиженного, чтобы привлекать к себе внимание. Это делать неправильно, это недобросовестная конкуренция. Я бы еще раз хотел пожелать оппонентам, чтобы они учитывали это в своей работе».

После проведенной проверки ЦИК признала жалобу Бабарико необоснованной и отказала в ее удовлетворении.