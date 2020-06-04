Штаб Цепкало: собрано почти 60 тысяч подписей

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За выдвижение бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатом в президенты собрано около 60 тыс. подписей. Об этом сообщил сам претендент на высший государственный пост в ходе общения с подписчиками своего youtube-канала 4 июня.

«Но мы не должны останавливаться. Мы должны продолжать двигаться вперед, и я очень надеюсь, вернее, выражаю твердую уверенность в том, что нам удастся набрать необходимое количество подписей», — сказал Цепкало.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты проходит с 21 мая по 19 июня. Необходимый минимум составляет 100 тыс. подписей. Выборы назначены на 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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