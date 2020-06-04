Политолог Андрей Елисеев: всё ведет к ужесточению позиции силового блока и дальнейшим репрессиям

Кадровыми перестановками в правительстве Александр Лукашенко хотел укрепить позиции силового блока. Такое мнение высказал в комментарии для БелаПАН директор аналитического центра EAST (Варшава) Андрей Елисеев.

4 июня Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до этого занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

«В ситуации низкого электорального рейтинга Лукашенко пользуется своими сильными позициями, а это именно силовые органы, — пояснил Елисеев. — Это не намек, а демонстрация того, что каких-то поползновений к реформам, либерализации, послаблений начавшимся репрессиям в ходе избирательной кампании ожидать не стоит. Очевидно, что все ведет к ужесточению позиции силового блока и дальнейшим репрессиям в случае, если продолжится мобилизация протестного электората».

Эксперт также считает, что со сменой Александра Карлюкевича на Игоря Луцкого во главе Министерства информации «информационная политика, вполне вероятно, в ближайшее время подвергнется ужесточению».

По мнению Елисеева, властям «нужно всячески поддерживать миф о том, что большинство — за Лукашенко», а этот миф «был развенчан, в том числе недавними опросами, проводившимися некоторыми СМИ и блогерами».

«Белорусские власти, думаю, будут предотвращать ситуации, в которых низкий рейтинг становился бы достоянием общественности. Я думаю, что всё будет идти к ужесточению информационной политики», — прогнозирует Елисеев.