Во второй половине дня Беларусь будет штормить
Сегодня во второй половине дня ожидается неблагоприятное погодное явление. Об этом сообщил Белгидромет.
Как отмечают синоптики, до девяти часов вечера на большей части территории ожидаются грозы.
Объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Во время грозы они рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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