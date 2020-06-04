Лукашенко назвал Беларусь обнищавшей и бедной страной, которая проникла в космос

В качестве достижений Беларуси Александр Лукашенко назвал деятельность в космической отрасли.

По его словам, Беларусь приняли в один ряд с другими космическими державами: «Кто мог подумать [в первые годы независимости Беларуси], что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20-30 космическими державами? И нас приняли в этот ряд».

Он также упомянул про белорусские разработки в области вооружений и ракетостроения. «Не все было гладко и сладко, но мы сделали это, — сказал Лукашенко. — И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся».

При этом, заявил Лукашенко, есть категория людей, которые не хотят видеть достижений Беларуси. «Они становятся в очередь, где-то кто-то кричит, демонстрирует что-то и так далее, — сказал он. — Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. «Лукашенко плохой», а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?»