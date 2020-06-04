Лукашенко заявил, что не отдаст пост президента

Александр Лукашенко на совещании 4 июня подверг резкой критике отдельных потенциальных кандидатов в президенты и заявил, что «страну они не получат».

Фото пресс-службы президента

«У меня складывается впечатление, что они действительно пришли и за чьи-то деньги, а вы видите, за чьи деньги, хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Так вот, не буду на этот счет долго говорить. Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат! Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните — там были свядомыя, незалежныя, воевали за незалежнасць. Под Минском граница была западная, восточная часть находилась, пусть немного, в Российской империи, а нам осталась полосочка — и мы воевали за незалежнасць. За якую незалежнасць? За эту полосочку боролись», — подчеркнул глава государства.

«Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы — те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете — запомнили это. В этой стране моя жизнь, и многих из вас», — заявил Лукашенко.

«Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают», — приводит также слова белорусского руководителя его пресс-служба.

«Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа, и у нас есть все возможности для этого», — подчеркнул Лукашенко.