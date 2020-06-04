Ковалькова подала заявление на Лукашенко: СК должен привлечь его к уголовной ответственности

Претендент на пост президента, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова 4 июня обратилась в Следственный комитет с заявлением о привлечении Александра Лукашенко к уголовной ответственности по ст. 190 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан).

Политик предоставила БелаПАН текст заявления. В документе отмечается, что Лукашенко 29 мая во время посещения Минского тракторного завода допустил выражения дискриминационного характера в отношении женщин. В частности он заявил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент — не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

Ковалькова указала, что видеозапись этого выступления распространила пресс-служба главы государства, а после она появилась на сайте государственного информагентства.

Сопредседатель БХД обратила внимание на то, что это «не первые публичные дискриминационные слова в адрес женщин от Александра Лукашенко». В качестве примера она привела выдержки из некоторых его выступлений. Так, 7 октября 2011 года на пресс-конференции российским СМИ официальный лидер заявил, что «президентское кресло представительнице слабого пола» он бы «не уступил», поскольку «это не женское, тяжелое дело».

«У меня и у российского президента полномочия верховного главнокомандующего, — привела Ковалькова слова Лукашенко. — Ну как женщина в юбке пройдет перед строем, на учениях… Сейчас женщины и штаны носят, но это не то. Наверное, в Евросоюзе функции президента может исполнять женщина… А у нас надо вкалывать, надо бегать, широко шагать, чтоб штаны не порвать. И мы, славяне, не очень воспринимаем, когда женщина — президент. Это чисто мужская профессия. Не надо вам в эти президенты лезть: это беда, горе, не дай бог».

Она также напомнила, что 11 октября 2015 года во время общения с журналистами на избирательном участке Лукашенко заявил: «У нас у президента полномочий куча — от безопасности до экономики, которые пока человек в юбке не сможет, наверное, исполнять».

В заявлении Ковалькова сослалась на ст. 22 Конституции, которая гласит, что «все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов», и на ст. 32, в которой говорится, что «женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья».

Она также отметила, что по ст. 80 Основного закона «президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами».

Кроме того, ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Беларусью, гласит, что «все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона».

«Я считаю, что вышеперечисленные публичные высказывания и утверждения от первого лица государства — Александра Лукашенко — являются дискриминационными и нарушают равноправие граждан, — подчеркнула в заявлении политик. — Заявления Александра Лукашенко в адрес меня как женщины и всех женщин являются умышленным установлением преимуществ граждан в зависимости от пола и причинили существенный вред моим конституционным правам и свободам».

«Данные высказывания от должностного лица являются действиями, которые посягают на общественные отношения, обеспечивающие равноправие человека в различных сферах государственной и общественной жизни вне зависимости от пола и вне зависимости от индивидуальных качеств лица, и являются нарушением равноправия граждан, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 190 Уголовного кодекса», — отметила Ковалькова.