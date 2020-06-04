Цепкало жестко ответил Лукашенко

Претендент на пост президента, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не слышал обвинений, прозвучавших сегодня в его адрес со стороны Александра Лукашенко, однако считает, что «это вполне естественно, наверное».

«То есть идет кампания, кампания политическая. Я думаю, что мы будем свидетелями многих обвинений, оскорблений и, возможно, так сказать, и унижений. Мы уже слышали это довольно много», — отметил Цепкало, отвечая на вопросы подписчиков своего youtube-канала и страницы в «Инстаграме».

«Но я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Республики Беларусь изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени», — сказал претендент.

«Я хочу, — продолжил он, — вернуть уважение: уважение ко всем гражданам Республики Беларусь, уважение к чиновникам, уважение ко всем, на какой бы социальной лестнице ты ни находился, какую бы ты должность ни занимал, какого бы ты возраста ни был, какими бы болезнями ни болел — это не имеет значения. Я хочу вернуть уважительное отношение ко всем людям нашей страны».

«Мне кажется, что вот это уважительное отношение должно идти с самого с самого верха и спускаться вниз. Чтобы, когда обычный человек сталкивался с чиновником самого низкого уровня, он не слышал хамства, не слышал грубого к себе отношения, а слышал уважительное к себе отношение. В этом идеал государства, идеал, к которому мы будем стремиться, который я вижу в новой Беларуси, в Беларуси будущего», — подчеркнул претендент на президентский пост.

На совещании 4 июня Александр Лукашенко, не называя Цепкало, вновь призвал его рассказать о причинах увольнения из ПВТ: «Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем».

«Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? — Я дом продал и на эти деньги веду кампанию. Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию», — уверен Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый», — возмутился официальный лидер.

«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить. Мы же это не забыли? Мы же это не забыли», — подчеркнул Лукашенко.

«И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», — пояснил белорусский руководитель.

Как сообщал БелаПАН, на пресс-конференции 21 мая журналисты напомнили Цепкало, что в 1990-е годы он работал в команде Лукашенко, а теперь фактически признает неэффективность его политики, которая привела к нынешней ситуации в Беларуси.

В ответ Цекало отметил: «В то время он (Лукашенко. — БелаПАН.) был действительно близок. Он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он был близок выходцам из деревень, потому что понимал, сколько кур должен покрывать петух, сколько центнеров силоса можно изготовить на одном гектаре. Это на самом деле было близко, очень импонировало».

Однако, по мнению Цепкало, «уже давно пора уходить от традиционных сельских укладов», потому что будущее не за ними, «надо перевернуть ту часть истории и не говорить, кто с кем был».