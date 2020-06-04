Повторный обыск в гомельском офисе Тихановского завершен, следователи увезли его мать на обыск в квартире

Начавшийся днем 4 июня повторный обыск в гомельском офисе-студии автора youtube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского, чья супруга Светлана Тихановская баллотируется в президенты, завершился около 16.30.

Сотрудники гостиницы «Октябрьская», где находится офис блогера, рассказали БелаПАН, что обыск проводили более пяти человек. Из помещения ничего не изымали и не выносили. Входная дверь закрыта, но не опечатана.

Помимо этого около 17.50 в Гомельском районном отделе Следственного комитета завершился допрос матери блогера Софьи Тихановской, на даче которой под утро 4 июня было найдено 900 тысяч долларов. Затем мать блогера увезли в гомельскую квартиру, где она проживает, для очередного обыска.

Как сообщалось ранее, около 16.00 следователи покинули дачу Софьи Тихановской и увезли ее в Следственный комитет давать показания. Обыск на даче начался сутки назад, 3 июня в 15:00. Фактически он проводился трижды: три раза сменяли понятых, составили три протокола осмотра.

В комментарии «Радыё Свабода» Светлана Тихановская предположила, что деньги «могли подбросить». «Я просто в шоке. Мы с хлеба на воду перебиваемся, а тут такие деньги! Думаю, их могли подбросить», — сказала Тихановская.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел (статья 364 УК).

Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».