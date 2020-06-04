«В чем тогда заключается интеграция?» Семашко раскритиковал отношения с Россией

Беларусь и Россия могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в Союзном государстве осенью. Такое мнение высказал белорусский посол в Москве Владимир Семашко в ходе экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», которая прошла 4 июня в режиме видеоконференции.

«Несмотря на ряд принятых на себя обязательств по обеспечению равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов в Беларуси и России, на практике мы продолжаем сталкиваться с барьерами и ограничениями», — приводит слова Семашко пресс-служба белорусского посольства.

Глава дипмиссии напомнил, что Беларусь почти 100% нефти, газа и другого сырья импортирует. Сейчас идет переговорный процесс по формуле цены на российский газ для Минска.

«Ситуация с налоговым маневром существенно изменила условия работы для белорусской нефтехимии и всего комплекса», — подчеркнул Семашко.

Он обратил внимание, что недавно Россия ввела запрет на импорт автомобильного топлива, что в том числе затрагивает белорусскую сторону.

Посол также напомнил, что, помимо ограничений к участию в государственных закупках, белорусские предприятия периодически сталкиваются с мясными, молочными и овощными «войнами» на российском рынке.

«Возникает вопрос, а в чем тогда заключается интеграция? Мы основную цель интеграции видели и видим в создании равных условий ведения хозяйственной деятельности», — констатировал Семашко.

Руководитель посольства акцентировал внимание, что в Минске не просят для себя преференций на рынке, а настаивают на создании равных условий. «Нас откровенно оскорбляют фейковые заявления, что мы являемся нахлебниками, что нас кормят бесплатно, помогают во всем и так далее. Это абсолютно ложные представления», — уверен он.

Семашко сказал, что из 30 дорожных карт по дальнейшей интеграции 28 согласованы полностью, одна — наполовину. Одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, «осталась еще открытой».

«Принятие и реализация этих карт могла бы стать существенным шагом вперед по всем направлениям интеграции. Однако к моменту завершения работы над дорожными картами не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны — регулирование проблемных и актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — напомнил дипломат.

Семашко привел в пример слова Александра Лукашенко, который настаивал на пакетном принятии дорожных карт. Однако отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранение барьеров и создание равных условий не позволили выйти на подписание подготовленного пакета документов.

Белорусский посол заверил, что Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров по данным документам. Подходящим будет сентябрь-октябрь, когда нужно будет вернуться к переговорному процессу, считает Семашко.