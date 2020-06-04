Глава Администрации президента расхвалил новых назначенцев Лукашенко

Назначенный премьер-министром Роман Головченко полностью отвечает требованиям к современному руководителю, заявил глава Администрации президента Игорь Сергеенко, представляя 4 июня нового главу правительства руководителям госорганов и сотрудникам аппарата Совета министров.

«Роман Александрович имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственных органах и на дипломатической службе, до настоящего времени возглавлял Государственный военно-промышленный комитет. Полностью отвечает требованиям к современному руководителю, быстро ориентируется в сложной обстановке, принимает обоснованные управленческие решения, обладает чувством высокой ответственности. Ему присущи деловитость, конкретность, системность в работе. Президентом было принято решение, руководствуясь этими и другими соображениями, назначить его на должность премьер-министра», — приводит слова Сергеенко пресс-служба правительства.

Принято также решение отозвать Николая Снопкова с должности посла Беларуси в КНР и назначить его первым заместителем премьер-министра.

Глава Администрации президента обратил внимание, что многие в правительстве знают Снопкова. Сергеенко охарактеризовал его как опытного управленца, который работал министром экономики, заместителем главы Администрации президента, где непосредственно отвечал за вопросы государственной социально-экономической политики, организовывал работу и взаимодействие с правительством. По его словам, Снопков зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом и управленцем.

Заместителем премьер-министра стал Александр Субботин, который работал до этого помощником президента — инспектором по Могилевской области. Он имеет опыт работы в госуправлении, научной сфере.