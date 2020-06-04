Румас, прощаясь с аппаратом правительства, вспомнил о Лукашенко

В ходе церемонии представления нового премьер-министра, уволенный с работы Сергей Румас позитивно отозвался о людях, с которыми работал.

Как пишет БелаПАН, он «выразил благодарность членам правительства и сотрудникам аппарата Совмина за совместную работу в течение почти двух лет».

Румас считает, что в Совмине работают «квалифицированные специалисты». Свое мнение он объяснил тем фактом, что «президент при определении состава правительства произвел минимальные кадровые изменения, основной костяк остался работать».

Уже бывший премьер считает, что «новому составу правительства будет под силу решить задачи, которые определит глава государства, и достойно выполнить задачи новой пятилетки».