Бабарико косвенно обвинил Лукашенко в «крышевании» мошенников и жуликов

Претендент на пост президента, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в резкой форме ответил на обвинения, прозвучавшие сегодня со стороны Александра Лукашенко на совещании по новому составу правительства.

«Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» — сказал Лукашенко, не называя фамилию Бабарико.

«Исходя из того, что моя фамилия не прозвучала, а Центральная избирательная комиссия сказала, что раз она не прозвучала, чего вы волнуетесь, я, конечно, мог бы не комментировать этот вопрос или этот такой вот посыл», — сказал Бабарико на встрече с журналистами и членами своей инициативной группы в Витебске.

«Я знаю компанию «ПриватЛизинг». Компания «ПриватЛизинг» — давний клиент «Белгазпромбанка». Компания «ПриватЛизинг» имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника «Белгазпромбанка». На этом историю я могу закончить», — сказал претендент в президенты.

«А маленькое дополнение, — продолжил Бабарико, — такое: меня всегда удивляет вот наше отношение. Мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет 10, 15, 20, давая возможность обманывать, не знаю, может, даже убивать, еще что-то, а потом раз, в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю: что же это за система такая? Которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть… Слушайте, вообще-то это называется попустительство как минимум! А то и соучастие».