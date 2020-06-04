Коронапсихоз? Беларусь примет от Польши еще 300 тонн гуманитарки

Польша направила 4 июня в Беларусь второй гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

47 грузовиков с 300 тоннами гуманитарной помощи 5 июня прибудут в Гродненскую область и Минск. В составе груза маски, лекарства, тесты на наличие коронавируса, средства индивидуальной защиты, а также аппараты ИВЛ, сообщили в польском посольстве в Минске.

"Это уже вторая партия гуманитарной помощи, предназначенная для Беларуси. С белорусами нас объединяет не только общая граница. Это и общая история, соседство, которое на протяжении столетий способствует развитию отношений, реализации проектов и углублению сотрудничества", — сказал, провожая груз из Варшавы, госсекретарь канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

В церемонии официальной передачи гуманитарной помощи в Варшаве принял участие посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

Помощь адресована наиболее нуждающимся. В Минске груз встретят представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и посольства Польши.

Первая партия польской гуманитарной помощи прибыла в Беларусь 24 апреля. Тогда привезли дезинфицирующие средства (50 тыс. литров), антисептики (30 тыс. литров) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с распространением эпидемии COVID-19.