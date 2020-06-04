В Бобруйске задержали журналистов «Белсата»

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Журналистка-фрилансер Елена Дубовик, которая сотрудничает с польским телеканалом «Белсатом», и оператор Александр Борозенко задержаны 4 июня в Бобруйске после стрима с пикетов, где проходил сбор за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Журналистов остановила машина ГАИ на выезде из Бобруйска, когда они возвращались в Минск, передает «Белсат».

«Нам сказали ехать за машиной ГАИ в РОВД, так как в отношении нас ведется административное дело. С ними было еще два сотрудника ОМОН. Они меня отдельно забрали», — успела сообщить «Белсату» Елена Дубовик.

Что с журналистами пока точно неизвестно, связаться с ними по телефону коллегам не удается.

Бобруйская журналистка Марина Молчанова нашла журналистов в местном управлении внутренних дел. По сведениям Молчановой, их задержали по ст. 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).
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Тэги: Белсат Персона: Елена Дубовик Александр Борозенко

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