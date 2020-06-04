Бабарико пошел в атаку на Лукашенко

Тот, кому не нравятся честные выборы, провоцирует их срыв, заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико 4 июня в Витебске на встрече с журналистами и членами своей инициативной группы (трансляция была организована на его youtube-канале).

«Я здесь соглашусь с председателем Центральной избирательной комиссии госпожой Ермошиной, когда она сказала сначала, что думала, это будет самая скучная кампания в Беларуси, а потом сегодня сказала, что это самая трудная кампания. Это правда, и я скажу вам, почему. Потому что это впервые попытка честной избирательной кампании. Мы никогда с 94-го года таких кампаний не видели. Поэтому общее мое отношение: это на самом деле возможность сделать честные выборы. И кому это не нравится, тот, собственно, и провоцирует срыв честных, нормальных выборов», — сказал претендент на высший государственный пост.

Бабарико позитивно оценил решение ЦИК отказать ему в удовлетворении жалобы на нарушение избирательного законодательства Александром Лукашенко (резкие высказывания в адрес альтернативных претендентов) и в процессе сбора подписей за его выдвижение кандидатом в президенты (участие в этом администраций предприятий и учреждений).

«Если честно, мы тем постановлением, которое было вынесено Центральной избирательной комиссией, где-то и удовлетворены. Первое: нам разрешили, хоть этим мы и не воспользуемся, обзывать друг друга, как хотим. Я точно могу сказать и огорчить, может быть, отдельных предполагаемых моих соперников: я это делать не буду, ну не свойственно мне это. Второе: мы можем делать то, с точки зрения собирания голосов, что делают другие кандидаты. То есть мы можем приходить на предприятия, просить руководство предприятия собрать весь персонал в нерабочее время или объявить технический перерыв. Это очень большое преимущество. Мы всегда боялись это делать, нам дали разъяснение, что это можно, и мы этому очень рады. И мы теперь будем писать запросы на те же предприятия, которые посещают и другие кандидаты, просить делать для нас то же самое», — сказал Бабарико.

«Я считаю, это замечательное разъяснение, которое мы получили от Центральной избирательной комиссии», — добавил он.