У задержанных в Бобруйске журналистов «Белсата» изъяли телефоны и видеокамеру

Задержанных в Бобруйске (Могилевская область) журналистов «Белсата» вечером 4 июня отпустили из милиции, но их мобильные телефоны и видеокамера были изъяты, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Журналистка-фрилансер Елена Дубовик, которая сотрудничает с польским телеканалом «Белсат», и оператор Александр Борозенко были задержаны во второй половине дня в Бобруйске после стрима с пикета, где проходил сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Журналистов остановила машина ГАИ на выезде из Бобруйска, когда они возвращались в Минск. «Нам сказали ехать за машиной ГАИ в РОВД, так как в отношении нас ведется административное дело. С ними было еще два сотрудника ОМОНа. Они меня отдельно забрали», — успела сообщить «Белсату» Елена Дубовик.

Позднее выяснилось, что журналисты находятся в местном управлении внутренних дел.

По информации БАЖ, спустя несколько часов журналисты были освобождены из милиции, но их мобильные телефоны и камера были изъяты. В их отношении составлен протокол за якобы незаконное изготовление или распространение продукции средств массовой информации по ст. 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).